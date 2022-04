Real Madrid : Ancelotti a repris Camavinga de volée

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Le Real Madrid se rapproche d’un nouveau sacre en Liga après sa victoire contre le FC Séville, dans le temps additionnel. Les merengues possèdent 15 points d’avance sur leur dauphin le FC Barcelone qui compte deux matchs en moins. Contre Séville, le club madrilène aurait pu être réduit à dix à la suite d’un tacle litigieux de Camavinga. Une action qui a provoqué la colère de Carlo Ancelotti.

Après le match, le coach italien est revenu sur ce fait de jeu et assure avoir réglé cela avec son joueur : « Il me semble qu'il a touché le ballon, mais je ne veux pas m'étendre sur le sujet. Je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. »

No second yellow for Camavinga, not even a foul for Martial and he ends up coming off injured. Joke. pic.twitter.com/oSxylekL6a