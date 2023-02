Real Madrid : Ancelotti a un joueur plus décisif que Mbappé ou Haaland

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Cela fait déjà quelques années que le meilleur est promis à Kylian Mbappé et Erling Haaland. Que l'on voit le Français et le Norvégien se partager les Ballons d'Or comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pendant douze ans. Mais Marca se pose la question ce samedi : et si Vinicius Jr venait ajouter son grain de sel ? Certes, le Brésilien n'a pas les statistiques des deux attaquants mais lui est devenu ultra décisif dans les grands moments de la Champions League, en témoigne son doublé à Anfield mardi alors que Liverpool menait 2-0. Grâce à l'ailier, le Real Madrid est revenu à 2-2 avant la pause et a posé les jalons d'une victoire historique (5-2).

Marca a comparé les statistiques des trois joueurs et c'est Haaland qui est devant cette saison avec 32 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, devant Mbappé (27+6) et Vinicius Jr (18+9). Mais le quotidien sportif rappelle que le Brésilien a marqué l'unique but de la finale de C1 contre Liverpool en mai dernier alors que le Français était resté muet au même stade en 2020 face au Bayern (0-1). Ou que Haaland rencontre bien plus de difficultés dans les tours à élimination directe de la C1. Et si le Real Madrid, qui cherche à recruter Kylian Mbappé ou Erling Haaland depuis des années avait déjà le joueur le plus décisif de la planète dans ses rangs ?