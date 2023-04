Real Madrid : Ancelotti annonce 3 coups durs et se mouille pour Messi au FC Barcelone !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Carlo Ancelotti a confirmé les doutes qui ont germé ce matin en Espagne en annonçant trois absences de taille pour le périlleux déplacement de demain à Gérone. « Benzema et Camavinga ont reçu un coup et ne seront pas là. Rodrygo a eu un problème intestinal, a déploré le coach du Real Madrid. Si la demi-finale de la Ligue des champions était demain, ils n'y seraient pas non plus. Camavinga ? Il profite du temps qu'il a comme piston pour améliorer ses limites. Physiquement, il a le moteur d'une Ferrari. Benzema ? Il est trop important pour nous. Les derniers matchs, il a montré un très bon niveau. Il doit montrer ce niveau en jouant et non en le préservant. »

Ancelotti aime Messi

Lancé au sujet de l’écart de onze points qui le sépare du FC Barcelone, Ancelotti a nuancé. « En terme de qualité, il n'y a pas de différence de 11 points, a-t-il analysé. On l'a montré quand on s'est affronté. De petits détails ont déterminé cette distance cette saison. » Invité à évoquer le possible retour de Lionel Messi au FC Barcelone cet été, le coach du Real Madrid s’est à peine défilé. « Messi peut bien faire ce qu’il veut, le Barça aussi. Ce n’est pas un sujet pour moi même s’il me plaît comme joueur et que les grands joueurs font toujours du bien au football espagnol. Après, c’est un sujet pour Messi et le FC Barcelone », a-t-il conclu.

🇦🇷🔙 ¿Quiere Ancelotti la vuelta de Leo Messi al Barça? Atentos a su respuesta a la pregunta de @EduAguirre7: pic.twitter.com/wKEOvex4Gr — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 24, 2023

Pour résumer Carlo Ancelotti était présent en conférence de presse à la veille du périlleux déplacement du Real Madrid pour le compte de la 31e journée de Liga (19h30). L’occasion pour l’entraîneur des Merengue d’évoquer son infirmerie.



