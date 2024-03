Real Madrid : Ancelotti annonce une pluie de bonnes nouvelles à Valence

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Blessé, Jude Bellingham a repris l’entraînement ce vendredi et sera apte pour le déplacement de demain à Valence (21h). « Jude Bellingham est de retour à 100%. Il va jouer, a annoncé Carlo Ancelotti en conférence de presse. Camavinga, Carvajal et Joselu sont aussi de retour. Militao et Courtois sont aussi proches de revenir. »

Valence, match clé pour le Real

Le coach du Real Madrid se méfie du voyage à Mestalla. « Le match contre Valence est l'un des matchs les plus importants de toute notre saison, a-t-il mis en garde. À ce stade de la saison, si nous jouons contre des équipes en position de force, c'est dangereux car elles sont proches de la relégation. »

