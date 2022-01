Real Madrid : Ancelotti apporte une bonne nouvelle au PSG

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Alors qu'il restait sur 15 matchs consécutifs sans défaite, le Real Madrid a commencé son année 2022 par un revers sur la pelouse de Getafe (1-0), pour le compte de la 19e journée de Liga.

En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur madrilène, Carlo Ancelotti n'a pas épargné ses joueurs. "Il n'y a pas grand-chose à dire, nous sommes restés en vacances un jour de plus. Nous ne ressemblions pas à l'équipe qui a terminé l'année. Nous ne méritions pas de perdre, le match nul aurait été équitable, mais nous avons concédé un but et nous avons perdu. Cela pourrait être un signal d'alerte. Aujourd'hui, l'équipe était encore en vacances."

Alors que la double confrontation face au Paris Saint-Germain en 8e de finale de la Ligue des Champions approche à grand pas (15 février - 9 mars), cette défaite est un avertissement pour les Merengue. Surtout qu'ils avaient connu pareil début d'année chaotique lors du premier passage d'Ancelotti sur leur banc en 2014-2015...