Real Madrid : Ancelotti botte en touche pour Mbappé et se concentre sur le Rayo

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Il botte en touche pour Mbappé

"Je vois et j'écoute tout ce que vous pouvez dire sur ce sujet. Je comprends parfaitement que c'est le sujet du jour pour vous, mais pas pour nous, je veux parler du match de demain."

Il se méfie du Rayo, qui vient de changer d'entraîneur

"Vallecas, c'est toujours compliqué. Le Rayo a besoin de points et a changé d'entraîneur cette semaine. Pour cela, il a une motivation supplémentaire. Nous avons bien préparé ce match, nous avons parlé de ça avec les joueurs, pas d'un autre thème (sourire). Je voudrais travailler sur la saison en cours, j'aurai le temps ensuite pour la prochaine."

"Tout est clair" avec Modric

Pas de problème avec Modric

"J'ai souvent parlé de Modric avec vous. Mais avec lui, une fois suffit. Pour un joueur habitué à jouer tout le temps, c'est plus dur que pour les autres de se retrouver sur le banc. Je le comprends. Mais son comportement est celui d'un professionnel et d'un joueur qui lutte pour revenir sur le terrain. Ce que le club a fait avec ses dernières légendes, c'est de les laisser décider. Avec Luka, nous avons parlé de ce sujet il y a un mois et tout est très clair entre nous."

Il complimente Tchouaméni

"Quand les défenseurs centraux reviennent, le rôle de Tchouaméni redevient celui d'un milieu défensif, qui est ce pour quoi nous l'avons recruté. Il peut apporter en défense et il s'est habitué à ce nouveau rôle. Cela signifie qu'il est très intelligent."

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

No se habla de Mbappé... y tampoco le preocupa que le pregunten por él. Ancelotti deja claro que en el vestuario del Real Madrid sólo piensan en el partido de mañana. pic.twitter.com/CYaGCaONFw — MARCA (@marca) February 17, 2024

Podcast Men's Up Life