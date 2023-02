Real Madrid : Ancelotti calme le FC Barcelone et se mouille pour l’avenir de Benzema et Modric

Mal récompensé par sa bonne prestation dominicale contre la Real Sociedad, au Bernabeu (0-0), le Real Madrid va mieux dans le jeu à la veille d’affronter le Valence FC lors de la 17e journée de Liga. « Nous avons joué un très bon match contre la Real Sociedad. C'était un match complet. Nous nous améliorons sous tous les aspects. Les joueurs se sentent mieux physiquement. C'est pourquoi nous jouons mieux, a analysé Carlo Ancelotti en conférence de presse. Notre défense est par exemple plus solide maintenant. Nous n'avons concédé qu'un seul but contre l'Atlético lors des trois derniers matchs. »

Au sujet des cinq points d’avance du FC Barcelone en tête de la Liga, le coach du Real Madrid ne perd pas confiance. « Nous sommes confiants. Nous nous sentons bien et nous savons que nous pouvons nous battre pour tous les titres, a-t-il ajouté. Sacrifier une compétition pour se concentrer sur une autre ? Non, jamais. Nous sommes proches de gagner la Copa, nous jouerons le tournoi le plus important (Ligue des champions) et nous nous battrons jusqu'au bout pour la Liga. »

Enfin, s’il voit Dani Ceballos comme un possible successeur de Luka Modric dans le futur, Ancelotti pense que le Croate et Karim Benzema devraient terminer leur carrière au Real Madrid. « Benzema et Modric en Arabie saoudite ? Je pense que deux légendes comme eux doivent se retirer au Real Madrid. Ils doivent rester ici. »

