Real Madrid : Ancelotti dégonfle la dernière polémique avec Bale

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Comme il n'arrive plus à briller sur le terrain, Gareth Bale trouve le moyen de faire la Une des médias par son attitude en dehors. Et notamment le fait qu'il n'en est strictement rien à faire du Real Madrid, avec qui il est sous contrat jusqu'à la fin de la saison. Preuve en est que, bien que convalescent, l'ailier a tenu à rejoindre la sélection du Pays de Galles pendant la trêve internationale… avec qui il s'est de nouveau blessé ! A son retour, il aurait eu un entretien des plus houleux avec Carlo Ancelotti.

Mais hier en conférence de presse, le technicien italien a tenu à prendre la défense de son joueur : "La situation de Bale est claire. Il a eu le feu vert pour jouer, le staff médical gallois l'a évalué et a cru qu'il pouvait jouer. Peut-être que l'évaluation n'a pas été correcte. Nous voulons le récupérer au plus vite car nous pensons qu'il peut être utile. Il a une affection particulière pour son pays mais il a aussi envie de jouer pour le Real Madrid. Vu ce que je vois quand il s'entraîne, je peux vous dire qu'il a la volonté de jouer avec nous. Il a un caractère que nous devons respecter. S'il ne souhaite pas utiliser les réseaux sociaux (pour envoyer des messages aux supporters), je le respecte. Il n'est pas content à cause de sa nouvelle blessure. Tous ensemble, nous allons faire le maximum pour qu'il récupère le plus vite possible car ce n'est pas vrai que nous avons eu un clash".

🎙 Ancelotti: Bale has his character and we have to respect him. If he doesn’t want to use social networks, we must respect it. It is clear that he is not happy because he has been injured again. We will do our best to help him recover as soon as possible.