Real Madrid : Ancelotti dégonfle la tête d'un de ses cadres

Le 17 avril, à la veille du match retour de Champions League contre Chelsea (2-0), Eder Militao avait été interrogé sur le fait qu'il était considéré par certains comme le meilleur défenseur central du monde. Très sûr de lui, le Brésilien avait répondu : « C'est l'opinion de chacun, mais je pense que je suis sur la bonne voie. Quand je suis arrivé, c'était un moment difficile pour moi à cause des grands joueurs qui étaient là. Mais quand j'ai eu une opportunité, j'ai saisi ma chance et je pense que je me débrouille très bien ». Sauf que depuis, l'ancien de Porto multiplie les boulettes !

"Militao doit se réveiller rapidement"

A Stamford Bridge, déjà, il aurait dû être expulsé. Depuis, plusieurs erreurs ont coûté des buts à son équipe, le point d'orgue s'était produit hier sur la pelouse de la Real Sociedad. Alors que le score était de 0-0, le Brésilien a glissé en se retournant devant un pressing adverse et a adressé une passe décisive à Kubo, qui a facilement trompé Courtois. Cette erreur a précipité la défaite de la Maison Blanche et provoqué la colère froide de Carlo Ancelotti, qui a déclaré devant les médias : "Militao doit se réveiller rapidement". Quand on sait à quel point l'Italien n'aime pas critiquer ses joueurs en public, on imagine combien il doit avoir hâte que son Brésilien retrouve ses esprits !

La fiche de Militao

Raphaël Nouet

Rédacteur