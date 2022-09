Real Madrid : Ancelotti désamorce les affaires Asensio et Vinicius

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Pas simple, toujours, d'évoluer au Real Madrid. Notamment lorsque la concurrence est rude et que les victoires s'enchaînent. Ce fut encore le cas ce week-end avec un énième succès face à Majorque (4-1), alors que la formation d'Ancelotti était menée au score. Autre constante, Marco Asensio ne débute jamais les matches et, cette fois, il est même resté sur le banc de touche toute la rencontre, ce qui a provoqué sa colère, filmée par les caméras de télévision.

En conférence de presse, le sage et expérimenté Carlo Ancelotti a dédramatisé. "Il s'est fâché et je suis d'accord avec lui. Il veut jouer, c'est le plus important. Je le prends en compte, pour nous c'est très important. Je comprends sa colère." Autre dossier chaud réglé par le coach du Real Madrid, la prise de bec de Vinicius Junior face à Aguirre.

"Vinicius n'a rien à changer dans son attitude, a-t-il insisté. Il respecte tous les adversaires et les arbitres. On voit que son jeu peut agacer ses rivaux mais il faut savoir qu'il continuera à dribbler même quand son équipe perd. Il apprendra avec l'expérience", a-t-il conclu.