Real Madrid : Ancelotti désamorce une crise avec Hazard

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Cette saison, c'était sûr, allait être la bonne. Enfin débarrassé de ses problèmes physiques qui lui pourrissent la vie depuis son arrivée au Real Madrid à l'été 2019, Eden Hazard avait suivi une préparation personnalisée pendant ses vacances, histoire d'être au top quand sonnerait l'heure de la reprise avec les Merengue. Flop monumental, le Belge voulait prouver qu'il a les qualités pour s'imposer dans le club qui l'a toujours fait rêver. On allait voir ce qu'on allait voir !

Seulement voilà, en quatre matches, trois de Liga, un de Supercoupe d'Europe, l'ancien Lillois n'a jamais été titularisé. Il n'a pas joué contre l'Eintracht, seulement 32 minutes à Almeria (2-1), 7 à Vigo (4-1) et aucune sur la pelouse de l'Espanyol (3-1)... Y aurait-il un problème avec lui ? Pas du tout, selon Carlo Ancelotti : « Ça marche bien. Il aura un rôle plus important que l'an dernier. Après trois matches, il est difficile de faire un bilan de la saison ». L'Italien n'est pas réputé pour changer ses équipes qui gagnent. Et comme le Real est champion d'Espagne, champion d'Europe et a remporté tous ses matches depuis le début de la saison, le Belge va devoir prendre son mal en patience !