Real Madrid : Ancelotti donne de bonnes nouvelles pour Vinicius et Bellingham

Vinicius Junior est de retour au Real Madrid ! Quelques semaines après sa blessure, l’ailier brésilien est apte pour affronter l’Atlético Madrid demain soir (21h). « Vinicius sera dans le groupe pour affronter l’Atletico. Sa blessure est oubliée. Il sera dans la convocation. Nous verrons quel rôle il aura », a affirmé Carlo Ancelotti en conférence de presse.

Les nouvelles du jour sont aussi bonnes au sujet de Jude Bellingham, absent du dernier entraînement du Real Madrid hier. « Jude s’est aussi entraîné sans problème, il jouera demain », a tranché le coach italien. Ce dernier reste confiant avant de se mesurer aux Colchoneros. « Le derby est une opportunité, la dynamique n'a finalement pas d'importance. C’est toujours un match différent. »

