Real Madrid : Ancelotti donne le point faible du Barça

Ce mercredi, le Real Madrid s’est imposé au terme de la prolongation face au FC Barcelone (3-2 a.p.) en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne. Après ce Clasico qui aura tenu toutes ses promesses, l’entraîneur merengue, Carlo Ancelotti, s’est confié au micro de Real Madrid TV où il a donné le point faible du Barça.

"J'ai vu un bon match. On a eu des moments difficiles mais c'est normal, comme dans tous les matchs et plus encore contre des adversaires de ce calibre. Le plus important est d'essayer d'appliquer une stratégie en tenant compte de la faiblesse de l'adversaire. Et la faiblesse du Barça est son manque d'équilibre. C'est une équipe qui a beaucoup de joueurs devant et qui manque un peu d'équilibre. Avec l'habilité de Vinicius, d'Asensio et la capacité des milieux à sortir du pressing adverse avec des passes courtes nous a offert l'opportunité de marquer et d'avoir des occasions."