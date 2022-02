Real Madrid : Ancelotti en dit plus sur son onze de départ face au PSG

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Au terme d'un match qu'il a dominé sans être brillant, le Real Madrid s'est imposé ce samedi sur la pelouse de Vallecano (1-0), pour le compte de la 26e journée de Liga, grâce à un but de Karim Benzema.

En conférence de presse d'après-match, Carlo Ancelotti en a dit plus sur le onze de départ qu'il alignera contre le Paris Saint-Germain, le 9 mars prochain, en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. "Valverde, Modric et Kroos titulaires face PSG ? C'est possible, c'est l'option la plus probable. Valverde a apporté son énergie, Rodrygo aussi", a confié l'entraîneur merengue devant les médias. C'est donc Federico Valverde qui devrait remplacer dans l'entrejeu Casemiro, suspendu.

👔 @MrAncelotti: "He visto a un equipo con más energía y con más presión arriba. Estamos en el buen camino."#RayoRealMadrid pic.twitter.com/mqlwC9Fawc — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 26, 2022