Real Madrid : Ancelotti encense Benzema et émet un doute sur son avenir !

Carlo Ancelotti n’est pas rentré de Chelsea avec une équipe du Real Madrid à 100%. « L’équipe n’a pas encore récupéré physiquement, a-t-il déploré en conférence de presse. Demain, c’est pourtant un match important. Getafe nous a déjà gagnés. L’aspect mental est aussi plus compliqué que le physique quand on passe de la Ligue des champions au championnat. »

Après avoir annoncé l'absence de Ferland Mendy à l'entraînement, le coach du Real Madrid a encensé Karim Benzema suite à son triplé contre Chelsea en C1 (3-1). « C’est difficile de le comparer avec un autre joueur, a-t-il déclaré. Il grandit année après année, il a amélioré sa personnalité, son leadership. Haaland et Mbappé en plus ? Je ne changerais rien pour Karim. C’est l’un des joueurs les plus importants de ce club, quel que soient les coéquipiers évoluant autour de lui. »

Enfin, Ancelotti a évoqué son avenir personnel et ne sait pas s’il s’écrira à la Casa Blanca en 2022-2023. « J’essaye de faire mon travail du mieux que je peux parce que ce club m’inspire, a-t-il reconnu. Mon avenir ? Nous ferons un bilan en fin de saison et on prendra une décision. Souvent, un bilan négatif est à mettre à l’actif de l’entraîneur même si les joueurs sont concernés. C’est une donnée qu’il faut accepter et encore plus quand on est au Real Madrid, le meilleur club du monde. »

⚪️🎙️ANCELOTTI, BENZEMA, Y UNA HIPOTÉTICA LLEGADA DE MBAPPÉ Y HAALAND



🇫🇷 "No cambiaría nada para Karim. Es uno de los jugadores más importantes de este club sea quien sea el compañero". https://t.co/uy59B6tvAR pic.twitter.com/2VLav9IjQC — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 8, 2022

Pour résumer Le Real Madrid accueille Getafe samedi pour le compte de la 31e journée de Ligue 1 (21h). L’occasion pour Carlo Ancelotti de passer encore la pommade au stratosphérique Karim Benzema (34 ans) et évoquer son avenir personnel.

Bastien Aubert

Rédacteur