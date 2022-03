Real Madrid : Ancelotti envoie un message avant le PSG et donne un bon point à Camavinga

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

« On a très bien joué dès le début, on a suivi le plan, qui était de presser haut, de les gêner dans la sortie de balle... La débauche physique a été très bonne. C'est un match qui nous donne énormément d'enthousiasme pour le match de mercredi. C'est l'intensité que l'on doit avoir, celle qui plaît au public. Et on peut le refaire, bien sûr. En jouant comme cela, on a davantage de chances de réussir mercredi », a analysé Carlo Ancelotti, déjà tourné vers le choc face à Paris.

Camavinga, un "football de qualités et d'énergie" pour Ancelotti

Parmi les satisfactions d'Ancelotti : Eduardo Camavinga, buteur et qui a bien pallié les absents (Kroos, Valverde) dans le cœur du jeu. Une idée pour Paris alors que Casemiro sera suspendu ? « C'est un joueur jeune mais qui a des qualités. Il sait très bien l'importance qu'il a dans cette équipe. J'en ai discuté avec lui ces dernières semaines. Je crois que sa place est plutôt à côté de Casemiro plutôt qu'à la place de Casemiro, mais il peut faire les deux, sans problème. Son football est un football de qualités et d'énergie. Et de la qualité dans sa frappe de loin, comme on a pu le voir avec ce très beau but ».