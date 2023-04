Real Madrid : Ancelotti réagit aux rumeurs sur son remplacement et fait une annonce forte sur son avenir

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

L'état de ses troupes

"Nous sommes revenus en bonne forme. Et ceux qui sont là se débrouillent bien. C'est dommage pour Ferland Mendy. Nous sommes prêts."

Les rumeurs sur son remplacement

"Je ne suis pas surpris par les rumeurs. Mais je ne suis pas inquiet. La seule chose à laquelle je pense, c'est de rester dans ce club aussi longtemps que ce sera possible. Tout est clair : je resterai aussi longtemps que le Real Madrid me le permettra. Tout va très bien, je ressens de l'affection. Mon entourage est calme et moi aussi. Il reste deux mois et nous allons aller chercher des titres."

L'intérêt du Brésil

"Le fait que le Brésil me veuille génère de l'excitation. Mais il faut respecter les contrats et je veux les honorer."

Prendra-t-il sa retraite après le Real Madrid ?

"Non."

Le flou sur son avenir peut-il influencer sur son équipe ?

"L'atmosphère est calme. Ce que dit la presse n'a pas d'importance pour moi. Je pense à Chelsea, à Valladolid... Les joueurs savent ce qu'ils ont à faire. Je ne pense qu'à ça, rien d'autre."

Propos retranscrits par Real France.