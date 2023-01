Real Madrid : le derby face à l'Atlético, Camavinga, la situation de Kroos et Modric... Ancelotti se livre !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Derby de la Copa del Rey face à l’Atlético :

« Comme tous les derbys, il faut s'y préparer d'une manière spéciale, contre une équipe forte. Nous rentrons chez nous après deux mois, avec nos fans. (…) Nous pensons que nous avons une chance d'atteindre les demi-finales. Nous tenons compte de la force de nos adversaires et nous savons que c'est très difficile. C'est un match spécial et ce sera un match divertissant parce que l'Atlético s'améliore. »

Sur la forme de Camavinga

« Il essaie toujours de couper beaucoup de passes et parfois il est un peu en retard. Il arrive parfois qu'il reçoive un carton jaune trop tôt, mais c'est un joueur très correct. Il n'est pas un joueur qui frappe sans le ballon et son développement est celui d'un milieu de terrain moderne. Il couvre très bien la position devant les défenseurs centraux. Son match contre l'Athletic a été exceptionnel car il a très bien joué tactiquement. Défensivement, il a fait un travail fantastique. »

Sur la possibilité de jouer dans un système avec deux n°6 (Camavinga et Tchouaméni) :

« Tchouameni se battrait pour être plus à l'intérieur et Camavinga ne le ferait pas. Ensemble ? Ça pourrait être bien. Ils apporteraient de l'énergie... c'est une bonne idée pour l'avenir. »

Sur l’avenir et la situation de Kroos et Modric :

« Ce sont des professionnels et ils comprennent très bien ce qu'est ce club. Ils connaissent la qualité de cette équipe et je ne pense pas avoir à expliquer quoi que ce soit. Nous en avons parlé au début de la saison, c'est une période de transition et tout le monde doit comprendre. Tant les jeunes joueurs que les vétérans. Cette compréhension et cette patience de la part des vétérans ont également été essentielles la saison dernière. »