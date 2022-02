Real Madrid : Ancelotti fait une annonce très forte sur Benzema avant le PSG

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le Real Madrid a peut-être fait le trou en tête de la Liga. Grâce à leur courte mais précieuse victoire dimanche contre Grenade lors de la 23e journée (1-0), les Merengue comptent désormais six points d’avance sur le Séville FC au classement.

L’autre bonne nouvelle se nomme Karim Benzema (34 ans). Interrogé au sujet de l’attaquant tricolore, forfait hier à cause de sa blessure à la cuisse gauche, Ancelotti a été rassurant sur son état de santé. Et sa présence pour affronter Villarreal samedi prochain (16h15).

« Je crois que Benzema est prêt pour le prochain match, a souri l’entraîneur du Real Madrid en conférence de presse. Ce week-end sera très important pour nous. Tous les joueurs blessés ou absents hier seront de retour. » Ferland Mendy le sera donc aussi avant de se mesurer au PSG le 15 février en Ligue des champions.

