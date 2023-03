Real Madrid - FC Barcelone : Ancelotti enfonce Benzema et sème des indices sur son onze

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Présent en conférence de presse, Carlo Ancelotti a donné des indices sur son onze de départ contre le FC Barcelone, demain au Bernabeu (21h). L’entraîneur du Real Madrid a laissé entendre que la doublette Toni Kroos-Luka Modric pourrait débuter la demi-finale de Coupe du roi sur le banc.

« Modric et Kroos sur le banc demain ? C'est possible, a-t-il affirmé. Nous avons besoin d'énergie pour que Kroos puisse rester sur le banc mais nous avons aussi besoin d'expérience. Je dois y réfléchir car nous avons de la chance d’avoir à la fois Camavinga et Tchouaméni. Rodrygo, lui, se sent bien mais il ne s'est entraîné qu'une seule fois. Nous déciderons.

Pas de revanche pour Ancelotti

Pour affronter le Barça, qui reste sur un succès probant en Supercoupe d’Espagne (3-1), le coach du Real Madrid ne veut pas entendre parler de revanche. « Notre match contre Barcelone en Super Coupe était truffé d'erreurs. Nous ne le ferons plus, a-t-il écarté. Nous ne voulons pas de revanche après la Supercopa. Nous voulons gagner un titre. C'est notre ambition, la Coupe du Roi est importante pour nous. »

Interrogé au sujet des trophées FIFA The Best, Ancelotti n’a pas forcément soulagé Karim Benzema, devancé par Kylian Mbappé et Lionel Messi. « Je ne peux pas être neutre, mes 3 meilleurs joueurs sont tous du Real Madrid, a-t-il évacué. On s’en fiche, ce n'est pas important, mais la Coupe du monde compte donc c'est normal que Messi, Martínez et Scaloni aient remporté les prix. Félicitations à eux. »