Real Madrid : Ancelotti lance le match retour face à Liverpool et le Clasico contre le Barça

Après deux matchs nuls d'affilés en championnat, le Real Madrid a renoué ce samedi avec la victoire en s'imposant sur sa pelouse contre l'Espanyol Barcelone (3-1). Après la rencontre, l'entraîneur merengue, Carlo Ancelotti, a livré son sentiment sur la victoire des siens.

"C'est le début d'une semaine très importante"

"Le début n'a pas été très spectaculaire, puis nous sommes revenus, nous avons bien contrôlé, c'était un bon match. Nous devions gagner coûte que coûte, nous l'avons fait et maintenant on passe au prochain", a déclaré le technicien italien avant d'être interrogé sur le 8e de finale retour de la Ligue des Champions face à Liverpool et le Clasico face au FC Barcelone, qui seront les deux prochains matchs des Merengue.

"Tous les matchs sont compliqués, quel que soit l'adversaire. C'est le début d'une semaine très importante, avec la Ligue des Champions et le Clasico. Nous sommes dans une bonne dynamique, j'espère que nous pourrons bien nous préparer pour le match de mercredi, qui peut comporter de nombreux pièges, et nous devons les éviter."

⚽️ Le Real Madrid renverse l'Espanyol Barcelone et se rapproche un peu du Barça #ButFC https://t.co/6ExBluyAln — But! Football Club (@club_but) March 11, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur