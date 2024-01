Real Madrid : Ancelotti mouche le FC Barcelone et démonte la rumeur Benzema

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Sur les attaques du Barça concernant l’arbitrage pro-Real

« Laporta et le Barça ? Ils ont beaucoup parlé cette semaine. Il ne faut pas détourner le sujet. Le problème du football espagnol, c'est ce qui s'est passé au cours des 20 dernières années (l’affaire Negreira, NDLR). Détourner le sujet n’a aucun sens ».

Sur la problématique du milieu de terrain

« Fede a été utilisé à différents postes en raison d'une crise de blessures. Maintenant, Tchouaméni et Camavinga sont de retour de blessure, alors nous devons donc revenir à ce milieu de terrain solide, plus concentré et plus énergique que nous avions avant la crise des blessures ».

Son plan pour remplacer Bellingham à Las Palmas

« Brahim et Joselu sont les options pour remplacer Jude Bellingham demain ».

Sur les blessés longue durée

« Courtois et Militao seront de retour avant la fin de la saison ».

Ancelotti crie à la « fake news » Benzema

Sur la rumeur Benzema de retour au Real

« C’est totalement faux. Je n’en ai jamais parlé au club ».

Sur le départ de Jürgen Klopp à Liverpool

« C'est assez surprenant, mais je le comprends. Travailler longtemps avec la même équipe et les mêmes joueurs diminue un peu la motivation. Il fait un travail fantastique à Liverpool. Jürgen a mon plus grand respect. C'est un entraîneur fantastique qui a beaucoup contribué au football ».

