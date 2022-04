Real Madrid : Ancelotti n’épargne pas Benzema

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Casemiro pourrait être encore forfait au Real Madrid demain à Pampelune (21h). Pas Karim Benzema, que Carlo Ancelotti ne compte pas épargner avant la demi-finale de Ligue des champions contre Manchester City qui débute la semaine prochaine.

« Quand un joueur n’est pas bien, il a besoin de se reposer, a-t-il analysé en conférence de presse. Karim n’a aucune raison de ne pas jouer demain. Cela n’aurait aucun sens de ne pas le faire jouer. Il se sent bien, il est dans une bonne dynamique et sera donc avec nous à Pampelune. Il jouera. »

Au sujet de la défaite du FC Barcelone, hier, face à Cadix (0-1) qui ouvre grand la voie à un sacre merengue en Liga, le coach du Real Madrid reste prudent. « Nous sommes proches de gagner le championnat mais le match de demain sera difficile, a-t-il ajouté. Je ne me sens pas encore champion mais nous avons l’occasion de ne nous en rapprocher face à l’Osasuna. On fera les comptes ensuite, ils seront assez simples : ils nous manque six points. »

L'entraîneur du Real Madrid a donné des nouvelles de son infirmerie.

