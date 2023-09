Real Madrid : Ancelotti perd un nouveau titulaire mais récupère un crack !

Nouveau coup dur au Real Madrid. Déjà handicapé par plusieurs blessures majeures (Militao, Courtois, Vinicius), Carlo Ancelottia perdu Dani Carvajal. « Dani Carvajal a une tension musculaire, nous avons décidé de le reposer, il se sent bien, donc nous pensons que ce n'est pas grave. Nous devons faire davantage de tests mais pour le moment, il n'est pas écarté pour le derby de Madrid. »

Au-delà de ce nouveau pépin physique, le Real Madrid veut bien figurer cette saison encore en Ligue des champions. « La Ligue des Champions est toujours spéciale pour nous. Notre objectif est toujours d'atteindre la finale pour remporter la compétition, a-t-il clarifié. Modric ? Il jouera demain. Güler ? Il sera de retour avec nous à l’entraînement dès lundi prochain.

