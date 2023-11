Real Madrid : Ancelotti pique le FC Barcelone et donne des nouvelles de Bellingham

Le Real Madrid a raté le coche. Tenus en échec à domicile par le Rayo Vallecano (0-0), les Merengue ont perdu la tête de la Liga au profit de Gérone mais garde deux points d’avance sur le FC Barcelone au classement.

« Si nous devions gagner un match, il vaut mieux que ce soit contre le Barça que contre le Rayo Vallecano, a résumé Carlo Ancelotti en conférence de presse. L’équipe a eu la tête haute et, pour moi, cela est suffisant. Parfois, nous gagnons sans bien jouer et cela me rend triste. Le résultat ne fait pas tout. »

Interrogé au sujet de la blessure de Jude Bellingham, touché à l’épaule pendant la rencontre, le coach du Real Madrid ne semble pas trop inquiet. « Il a un problème à l’épaule, a-t-il confirmé. Il était un peu affecté mai il a pu jouer. Lundi, nous ferons des examens mais je ne crois pas que cela soit trop sérieux. »

👔 @MrAncelotti: "We deserved to win and there's no need for drama, but rather confidence in the things we're doing well."#RealMadridRayo pic.twitter.com/tOcSab5X4C