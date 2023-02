Real Madrid : Ancelotti prévoit un changement majeur dans son onze

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

La défaite à Majorque (0-1) pourrait entraîner des changements majeurs au Real Madrid. Il semblerait en effet que le schéma classique en 4-3-3 ait montré ses limites et que Carlo Ancelotti envisagerait de passer à un 4-2-3-1 qui permettrait d'aligner Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga à la récupération. Un système qui aurait également l'avantage de faire redescendre Federico Valverde aux côtés du duo français en phase défensive.

Carlo Ancelotti envisagerait de tenter ce dispositif lors du Mondial des Clubs, qui débute demain avec la demi-finale contre les Egyptiens d'Al-Ahly. En conférence de presse, il a en tout cas révélé voir ce changement d'un bon œil : "C'est un système qui me plaît, surtout au niveau de l'aspect défensif. Pour le poste de neuf et demi, ça dépend. Parfois, ce serait Modric qui y jouerait, parfois Asensio, parfois Rodrygo... C'est une position qui plaît à Rodrygo car c'est le joueur idéal pour évoluer derrière un attaquant. On y pense..."