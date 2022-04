Real Madrid : Ancelotti reprend Xavi de volée et vend la mèche pour l’avenir de Modric

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Carlo Ancelotti a donné de bonnes nouvelles d’Eden Hazard et de tout son groupe avant d’affronter le Séville FC demain (21h). « Nous avons bien récupéré physiquement et mentalement, a-t-il affirmé en conférence de presse. Cela va être un match difficile mais mes joueurs se sentent bien. Ils seront prêts. »

Invité à répondre sur la possible prolongation de Luka Modric, en fin de contrat en juin, l’entraîneur du Real Madrid a été clair : cela va se faire ! « Modric finira sa carrière au Real Madrid, c’est l’idée de Luka et du club, a-t-il ajouté. Il n’aura aucun problème pour prolonger. Si je devais le comparer à un autre joueur que j’ai bien connu, ce serait Paolo Maldini. »

Ancelotti a enfin répondu à Xavi, qui a laissé entendre cette semaine que le FC Barcelone avait une obligation de beau jeu et de résultat plus importante qu’au Real Madrid. « Toutes les équipes sont difficiles à entraîner, a-t-il constaté. Chaque club a son exigence, les uns gagnent des titres, les autres jouent bien. Moi, je me moque de savoir si les gens disent que le Real Madrid joue bien. Je vois que nous sommes encore en course pour remporter des titres et que nous voulons toujours gagner. La Liga n’est d’ailleurs pas encore finie. »

🔥 ANCELOTTI CONTESTA a XAVI:



💥 "Los EQUIPOS son TODOS difíciles de ENTRENAR".



😉"Cada EQUIPO tiene su EXIGENCIA; unos GANAR TÍTULOS, otros JUGAR BIEN...".



👇 ¡La @IscarCup!

🔴 YT: https://t.co/GLdG275dJB

🔵 FB: https://t.co/ZZz7iiOYFm

🟣 TW: https://t.co/D7dqcx1x2q pic.twitter.com/IN6QqAiR3p — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 16, 2022

Pour résumer Présent en conférence de presse à la veille du choc contre le Séville FC en Liga (21h), l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a répondu aux récentes piques de son homologue au FC Barcelone, Xavi. Et à la prolongation de Luka Modric.

Bastien Aubert

Rédacteur