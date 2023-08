Real Madrid : Ancelotti s'enflamme pour une recrue et craint le pire pour Militao

A San Mames, à l'issue de la victoire du Real Madrid en terre basque, Carlo Ancelotti a immédiatement clarifié certains points. Si l'utilisation de Vinicius a fait tiquer certains suiveurs des Merengue, le « Mister » est lui convaincu : « Il s'est très bien adapté à son nouveau poste ». Concernant Rodrygo, premier buteur de la saison, il aura sa chance suite au départ de Karim Benzema en Arabie Saoudite (« Il sera bien plus souvent titulaire cette saison »).

Carlo Ancelotti s'est également enflammé sur la partition géniale de Jude Bellingham : « Ce n'est pas un joueur normal. Il sort de l'ordinaire ». Avant de s'inquiéter pour Eder Militao. « C'est à minima une entorse du genou mais ça ne sent pas bon. Les ligaments croisés ? Rien n'est à exclure ».

Enfin, fidèle à lui-même, l'Italien n'a pas voulu commenter la rumeur d'une arrivée de Kepa pour remplacer Courtois après sa grave blessure : « Kepa ? Je ne parle que des joueurs du Real Madrid ». Une sortie médiatique de A à Z dans le plus pur style Ancelotti.

Carlo Ancelotti: “Militão has suffered a sprained knee. It doesn't look good” ?¬レᆰ️ #RealMadrid



“Torn ACL? We can’t rule out anything”, says via @GuillermoRai_ pic.twitter.com/cOPlTqdg8a