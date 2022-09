Real Madrid : Ancelotti se réjouit de ne pas être favori en Ligue des Champions

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le Celtic Glasgow

"Le Celtic ne va pas changer son style et son attitude sur le terrain. Ils aiment jouer l'attaque. Nous ne sommes pas inquiets à l'idée de défendre, parce que nous le faisons bien. L'une des clés de la saison passée a été de bien défendre. Nous devons bien défendre et bien attaquer. C'est ce qu'on va faire demain."

Le fait que le Real Madrid ne fasse pas partie des favoris

"Ça ne me surprend pas. On voit ça comme un bon signe. Je crois que la saison passée nous avions encore moins de chances d'un point de vue statistique. C'est comme ça qu'on s'améliore. On va être compétitifs jusqu'à la fin et j'espère que nous jouerons la finale."

Un groupe facile ?

Non, ça ne l'est pas, parce que nous connaissons très bien les équipes. Nous devons respecter le Celtic comme Leizpig et le Shakhtar. Il y a des surprises durant la phase de groupe, surtout durant la première partie. On doit se rappeler de la saison dernière avec le match contre le Sheriff à la maison. Il faut respecter le groupe et je crois que ce sera très équilibré."

Les rotations

"Il pourrait y en avoir."

La Coupe du Monde

"Maintenant, nous ne pensons qu'à la phase de groupes. Nous ne savons pas ce qui se passera après la Coupe du monde. Je pense que nous n'aurons pas de problèmes avant la Coupe du Monde. Le doute est de savoir comment les joueurs reviendront après."