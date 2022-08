Real Madrid - Mercato : Ancelotti vend la mèche pour l’avenir de Casemiro !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Carlo Ancelotti n’a pas pu y échappé. Dès le début de sa conférence de presse à la veille du déplacement à Vigo (22h), l’entraîneur du Real Madrid a été interrogé sur le possible départ de Casemiro.

« J’ai parlé avec lui et il veut tenter un nouveau défi, a confirmé le coach de la Casa Blanca devant les médias. Nous devons respecter sa décision, il n’y a pas de retour en arrière possible. Rien n’est officiel mais c’est sa volonté. Nous avons des remplaçants s’il part. Six milieux de terrain, sans lui, c’est suffisant. Tchouaméni, Kroos mais aussi Camavinga peuvent jouer à son poste. »

Dépité mais respectueux de la décision de son milieu défensif de quitter le Real Madrid, Ancelotti a fait contre mauvaise fortune bon cœur. « Le groupe comprend sa décision par respect et l’affection qu’il a pour lui, a-t-il poursuivi. Nous ne sommes pas en colère ni tristes. Nous lui souhaitons le meilleur. »

D'après El Chiringuito, un accord a été trouvé pour le transfert du Brésilien à Manchester United. Un deal à 70 M€ (bonus compris).