Real Madrid : après Liverpool, Vinicius Jr répond à ses critiques

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Difficile de ressortir un Madrilène du lot, hier soir à Anfield, tant tous les joueurs du Real ont été magnifiques dans ce qui fut l'un des plus beaux matches de la saison. Mais c'est vrai que Vinicius Jr a peut-être été plus décisif que les autres et mérité le titre de MVP. Car c'est lui qui a calmé Anfield et les Reds avec une magnifique réduction du score, d'une frappe enroulée du droit dans le petit filet opposé des buts d'Alisson. Liverpool menait 2-0 depuis la 14e minute et ce but du Brésilien à la 21e a permis à la Maison Blanche d'entamer un incroyable retournement de situation.

Sur la chaîne brésilienne TNT Sports, Vinicius Jr a répondu à ses critiques : "Je n'essaye pas de faire taire qui que ce soit. Je veux juste continuer à progresser, atteindre mes objectifs, aider mes coéquipiers qui sont à mes côtés chaque jour. Eux me disent des choses que je dois écouter. Je sens que depuis mon premier jour ici, le Real Madrid est ma maison. Mais je ne suis pas seul. Le travail de toute l'équipe est spectaculaire. A Anfield, nous avons fait un grand travail défensif mais aussi offensif. Avec Karim (Benzema), avec Rodrygo, nous avons créé de grands mouvements. Je suis très heureux. Ça fait cinq ans que je suis ici, j'ai joué plus de 200 matches avec le Real Madrid et je veux continuer à être décisif pour le club."