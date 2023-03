Real Madrid : après Tuchel et Pochettino, un autre ex du PSG en pole pour remplacer Ancelotti ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Pour remplacer le technicien italien, les noms de Zinédine Zidane, Raul Gonzalez, Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino sont évoqués. Mais un autre ancien du Paris Saint-Germain serait sur la short-list des dirigeants merengue. Selon les informations du journaliste espagnol, Tomás González, il s'agirait de Mikel Arteta, qui fait actuellement des merveilles avec Arsenal. Ce serait même une piste très sérieuse.

🚨💣 Real Madrid are seriously considering Mikel Arteta to be Ancelotti’s replacement. @tgm46 pic.twitter.com/ZUPsQVSzGO