Real Madrid - Atlético Madrid : les Merengue arrachent leur qualification pour la finale

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Le Real Madrid et l'Atlético s'affrontaient ce mercredi à Riyad, en Arabie saoudite, pour la première demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Au terme d'un match riche en buts et en rebondissements, les Merengue sont venus à bout des Colchoneros (5-3 a.p.), se qualifiant pour la finale. Alors que les deux équipes n'ont pas su se départager au terme du temps réglementaire (3-3), Stefan Savic, d'un but contre son camp (116e), puis Brahim Diaz (120+2e) ont donné la victoire à la Casa Blanca en fin de prolongation. En finale, le Real Madrid défiera ce dimanche (20h) le vainqueur de l'autre demi-finale entre le FC Barcelone et Osasuna, qui aura lieu ce jeudi (20h).

Podcast Men's Up Life