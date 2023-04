Real Madrid : Ancelotti se fait épingler en haut lieu avant Chelsea

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

En effet, si l’on en croit les informations du média, il se dit dans les hautes instances madrilènes, que Carlo Ancelotti donnerait trop de jours de repos à ses joueurs, un système éloigné des valeurs de l’institution du Real Madrid. D’autant plus que les grosses échéances européennes arrivent pour le Real.

Les rumeurs et bruits de couloirs sont toujours difficiles à interpréter. Toujours est-il qu’il s’est laissé entendre dans l’émission espagnole El Chiringuito TV, que Carlo Ancelotti était critiqué par les dirigeants du Real Madrid.

Pour résumer

La veille d’un match charnière de Ligue des Champions face à Chelsea, le Real Madrid n’aborde peut-être pas ce match de la meilleure des manières en laissant courir ce genre de rumeurs. Cela dit la polémique n’est pas non plus dramatique, et devrait permettre à tout le monde de rester concentré sur l’Europe.