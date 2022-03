Real Madrid : Bale et Hazard dans le Top 6 des salaires mondiaux

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

La dernière quinzaine internationale a permis aux anti-Madridistes de bien rigoler. Ça a commencé avec le doublé de Gareth Bale avec le pays-de-Galles contre l'Autriche (2-1), alors que l'ailier était indisponible à cause d'une blessure trois jours plus tôt contre le Clasico. Ensuite, il y a eu l'annonce de l'opération d'Eden Hazard, qui met un terme prématuré à sa saison. Un manque de respect et de la malchance, le symbole de deux mégaflops pour les Merengue.

Mais là où ça fait le plus mal, c'est quand on consulte le classement des meilleurs salaires de la planète football établi par Marca. Eden Hazard y apparaît en 6e position avec 30 M€ annuels et Gareth Bale en 3e avec ses 34 M€ par saison. De quoi s'offrir deux Kylian Mbappé et demi (26,4 M€)... On comprend mieux pourquoi Florentino Pérez attend avec impatience la fin de contrat du Gallois cet été et des propositions pour son international belge...

💥🤑 Los salarios de los futbolistas, al descubierto: Bale se cuela en el podio 🔝 https://t.co/P5vEzziMau Por @IratiPratSC — MARCA (@marca) March 31, 2022

Pour résumer Une enquête de Marca montre que les deux superflops du Real Madrid, Gareth Bale et Eden Hazard, font partie des six joueurs les mieux payés de la planète. Un gouffre économique que Florentino Pérez entend combler cet été avec leurs départs.

Raphaël Nouet

Rédacteur