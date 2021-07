Real Madrid : Bale, la révélation explosive qui va mettre Cristiano Ronaldo hors de lui

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Cristiano Ronaldo risque de ne pas apprécier. Alors qu’il ne reste aujourd’hui plus que le B de la célèbre BBC (Benzema Bale Cristano) et le B de Bale de retour de prêt au Real Madrid, Edu Aguirre a lâché une information sur le vestiaire du Real Madrid de 2014-2015 pour le moins fracassante.

« Bale à 50% est meilleur que tous les autres attaquants »

Un joueur du vestiaire madrilène aurait notamment confié au journaliste d’El Chiringuito que Bale même à 50% était meilleur que tous les autres attaquants du vestiaire, en 2014-2015 ! Un vestiaire merengue qui comptait tout de même le quintuple ballon d’or portugais, Cristiano Ronaldo... proche de ce même Aguirre. Cette déclaration risque de faire réagir la star portugaise sans aucun doute, d’autant plus qu’elle viendrait d’un de ses anciens coéquipiers.

😳 "BALE al 50% es MEJOR que los demás ATACANTES" 😳



🚨‼ La FRASE del VESTUARIO sobre el galés que @EduAguirre7 desvela en EXCLUSIVA en #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/NDo7BcgqRC — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 27, 2021