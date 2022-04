Real Madrid : Bale provoque de nouveaux remous, un coéquipier vole à son secours

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Ce n'était sans doute pas réfléchi mais hier, à la 73e minute du match entre le Real Madrid et Getafe (2-0), Carlo Ancelotti a décidé de remplacer le joueur le plus aimé des supporters merengue, Karim Benzema, par le plus détesté. Et on est ainsi passé d'une formidable ovation pour l'auteur du triplé à Chelsea (3-1) trois jours plus tôt à une grosse bronca pour un élément qui multiplie les provocations depuis trois ans alors qu'il est le mieux payé de l'effectif. Une bronca que le Gallois a pris avec le sourire. Mais pas ses coéquipiers.

En effet, après la partie, Marcelo, qui était titulaire en l'absence de Mendy, a regretté que les supporters sifflent l'un des leurs : "C'est difficile, il s'est passé beaucoup de choses mais nous sommes tous importants. Nous sommes à la fin de la saison, beaucoup de choses se jouent maintenant. Nous devons tous nous entraider. Nous, les joueurs, sommes avec Gareth. C'est triste mais nous devons sortir sur le terrain, mouiller le maillot et jouer".

🏆 ¡Hoy se cumplen 116 años de nuestra 2ª Copa de España!#RealFootball pic.twitter.com/VIyDjjIxPf — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 10, 2022

Pour résumer L'entrée de Gareth Bale hier contre Getafe (2-0) a provoqué une grosse bronca au Bernabeu. Ce que le Gallois a pris avec le sourire mais certains de ses coéquipiers, notamment Marcelo, ont tenu à faire part de leur désapprobation.

Raphaël Nouet

Rédacteur