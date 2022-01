Real Madrid : Bale se paye Benzema et consorts avant le PSG !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Trouver un supporter du Real encore fan de Gareth Bale est devenu un petit miracle à Madrid. Débarqué à l’été 2013 à la Casa Blanca, l’ancien ailier de Tottenham semblait animé des meilleures intentions du monde avant de progressivement rentrer dans le rang en raison de moult pépins physiques.

Depuis des mois, le joueur de 32 ans donne l’impression d’attendre gentiment la fin de son juteux contrat en juin pour quitter le Real Madrid. En interne, Bale semble pourtant revenu en pleine forme, comme en atteste les résultats de ses derniers tests physiques.

« Bale écrase tout lors des tests physiques pratiqués au sein du Real Madrid, a confié Edu Aguirre hier soir sur le plateau d’El Chiringuito. Il casse la baraque année après année et aucun autre joueur merengue n’est pas capable d’atteindre ses performances. » Pas même Karim Benzema, donc, pourtant devenu un monstre de travail et d’abnégation après le départ de Cristiano Ronaldo à la Juve en 2018.

