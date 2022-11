Real Madrid, Belgique : Daniel Riolo allume Hazard, au milieu d'un règlement de comptes !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

La Belgique est au fond du trou ! Hier, les coéquipiers de Kevin De Bruyne se sont inclinés contre le Maroc (2-0). Les Diables Rouges doivent désormais créer la sensation contre la Croatie pour se qualifier pour les 8es de finale de cette Coupe du monde 2022.

Sur l’antenne de RMC Sport, Daniel Riolo a détruit le numéro 10 belge qui évolue au Real Madrid. "Eden Hazard, il vient en sélection. Il est sur le terrain et il porte le brassard de capitaine ? C'est incompréhensible pour moi ! Parce qu’il ne fait plus rien et ce n’est plus un joueur de foot depuis très longtemps. Que les Belges bâtissent encore autour de lui cela n’a pas de sens", a lâché l'éditorialiste.

Hazard et Vertonghen vont s'expliquer

Ce dernier ne pensait pas si bien dire puisque Hazard s'est retrouvé au cœur d'un règlement de comptes dans le vestiaire des Diables Rouges après la défaite contre le Maroc. L’Équipe avance qu’une vive altercation a éclaté entre joueurs. Jan Vertonghen a reproché vertement, à au moins deux de ses partenaires, d'avoir évoqué la « lenteur » des défenseurs centraux en public en ajoutant qu'il avait toujours soutenu les siens... même quand ces derniers n'étaient pas bons en sélection ou ne jouaient pas en club.

Ces allusions viseraient Kevin De Bruyne et Eden Hazard. Romelu Lukaku, un ponte du vestiaire, serait venu séparer les interlocuteurs. Hazard et Vertonghen viendront s’expliquer en conférence de presse (13h) alors qu’ils n’étaient pas attendus dans l’exercice du jour...