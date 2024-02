Real Madrid : belle récompense en vue pour Brahim

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Après un prêt réussi à l'AC Milan, Brahim Diaz est revenu au Real Madrid cet été et il confirme ses très bonnes dispositions. Auteur de 4 buts cette saison, c'est lui qui a ouvert le score hier contre l'Atlético (1-1). Et sa prestation est saluée par l'ensemble des médias ibériques. « Brahim, un remplaçant qui sent le titulaire », peut-on notamment lire dans AS.

Il devrait rejoindre la Roja

Selon Relevo, Brahim devrait être récompensé. Le média soutient qu'il a de grandes chances d'intégrer la sélection espagnole dès la prochaine trêve internationale, et qu'il sera dans la liste de De la Fuente pour affronter la Colombie et le Brésil en mars.

#NoticiaRelevo 🗞️ Brahim está en la prelista y tiene todas las papeletas para ir con España.



De la Fuente piensa en el malagueño para los amistosos contra Colombia y Brasil en marzo.



✍️ @Santos_Relevo https://t.co/x4zcte1DSk — Relevo (@relevo) February 5, 2024

