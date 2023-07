Real Madrid : Bellingham en a déjà mis plein la vue d’Ancelotti pour ses grands débuts

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Carlo Ancelotti s’est trouvé une nouvelle référence au Real Madrid : Jude Bellingham (20 ans). Après avoir fait des pieds et des mains pour le recruter à prix d’or cet été, le technicien italien a été soufflé par ses grands débuts cette nuit en amical contre l’AC Milan (3-2).

« Jude est unique, fantastique »

« Jude est unique, fantastique. Il pourrait aussi être une option pour jouer le rôle du faux 9, il est complet, a-t-il réagi en conférence de presse d’après match. Il met beaucoup d’intensité et bouge très bien sans le ballon. Il a ce petit quelque chose en plus qui vient se rajouter à notre effectif déjà de grande qualité. Jude peut aussi jouer en 10, c’est sa position préférentielle mais Modric, Güler ou Rodrygo peuvent aussi y évoluer. Ce qui est sûr, c’est que Rodrygo sera notre numéro 9 si on joue en 4-3-3. Nous devons attendre un peu avant de savoir comment nous jouerons cette saison. »

• Remontada du Real Madrid

• Masterclass de Bellingham

• Valverde homme du match

• Camavinga encore très bon

• Vinicius buteur avec le 7

• Kroos et Modric toujours au top



On n'est pas resté debout pour rien 🤍pic.twitter.com/IupQRiNiue — 𝐘𝐀𝐙𝐈𝐃 🇹🇳🇬🇷 (@yazid_m13) July 24, 2023

