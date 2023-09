Real Madrid : Bellingham fan du FC Barcelone, un gros dossier a fuité !

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Auteur de cinq buts et une passe décisive lors de ses quatre premiers matches avec le Real Madrid, Jude Bellingham connaît des débuts rêvés. Interrogé ce samedi sur la forte impression laissée par l'Anglais, Carlo Ancelotti a déclaré qu'il serait étonné qu'il ne remporte pas un, deux voire trois Ballons d'Or d'ici la fin de sa carrière tant il domine les débats actuellement. Déjà adopté par les Merengue, le milieu se sent comme un poisson dans l'eau à Madrid, à tel point qu'il a déclaré que c'était un rêve pour lui de jouer à la Maison Blanche.

Il rêvait de jouer au Barça

Sauf que, évidemment, de vieux dossiers ont remonté à la surface juste après cette déclaration ! Et il s'avère que lorsqu'il était enfant, Jude Bellingham rêvait de jouer au FC Barcelone, pas au Real Madrid ! Lors d'un devoir à l'école, à la question "Quand je serai grand, je veux être...", il avait répondu "Football professionnel pour le FC Barcelone et l'Angleterre". Et un vieux cliché le montre avec un maillot blaugrana floqué au nom de Messi. Donc, non, Jude Bellingham n'a pas toujours rêvé de jouer au Real Madrid; Mais ça ne devrait pas l'empêcher de marquer son histoire dans les années à venir !

