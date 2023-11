Real Madrid : Bellingham met à l'amende les meilleurs Cristiano Ronaldo et Benzema

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Pour mesurer l'impact de Jude Bellingham depuis son arrivée au Real Madrid cet été, il y a l'impression, les faits et les statistiques. L'impression, c'est celle d'un joueur largement au-dessus de tous les autres, qui fait pencher les matches en faveur de son équipe sur des exploits individuels. Les faits, ce sont ses buts marquants, comme son doublé sur la pelouse du FC Barcelone (2-1) le week-end dernier. Quant aux statistiques, elles sont encore plus incroyables !

Bellingham est impliqué dans 55,2% des buts du Real Madrid

Marca révèle que le meilleur Cristiano Ronaldo (celui de 2014-15) et le meilleur Karim Benzema (2021-22) ne faisaient pas mieux que l'Anglais ! Ses 13 buts constituent 44,8M des 29 du Real Madrid cette saison. Il y a neuf ans, CR7 avait plafonné à 37,6% alors que KB9 était à 37% il y a deux saisons. Mieux : si on ajoute ses trois passes décisives, Bellingham est impliqué dans 55,2% des buts de son équipe contre 50,6% à Ronaldo en 2014-15 et 49,6% à Benzema. Impressionnant, même si cela souligne le fait qu'en dehors du milieu anglais, c'est un peu le désert au niveau offensif au Real Madrid...

