Real Madrid : Bellingham rattrapé par la commission de discipline ?

On entrait dans les arrêts de jeu du derby madrilène dimanche quand, aux environs du milieu de terrain, Jude Bellingham a durement taclé Angel Correa. L'Anglais, frustré par la tournure des événements, a été simplement averti par l'arbitre de la partie, alors que son adversaire, qui était entré trois minutes plus tôt, a terminé la partie en boîtant. Sur l'action, on voit toute la rage du milieu du Real Madrid, arrivé en retard sur une passe de l'Argentin. Une action classique d'un joueur dépité par sa prestation et celle de son équipe. Mais une action qui pourrait coûter cher à Bellingham...

Correa sera absent un mois à cause de lui

En effet, l'Atlético Madrid vient de faire savoir qu'Angel Correa souffre d'une entorse de grade 1 du ligament collatéral médial du genou gauche. Et qu'il serait absent très certainement jusqu'à la fin de la prochaine internationale, c'est-à-dire dans un mois. Une absence suffisamment longue pour la commission de discipline espagnole se saisisse du dossier et suspende après coup Jude Bellingham. Pour le moment, les instances n'ont pas communiqué sur le sujet.

🤕 Correa sufre un esguince de rodilla por la entrada de Bellinghamhttps://t.co/2G1p047veQ — Diario AS (@diarioas) September 26, 2023

