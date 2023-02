Real Madrid : Benzema a désigné son successeur chez les Merengue

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Buteur lors du match nul du Real Madrid dans son derby contre l'Atlético (1-1) samedi soir, Alvaro Rodriguez (18 ans) a fait plus que marquer des points au sein de la Maison blanche. En interne, l'Uruguayen serait même déjà vu comme un possible back-up de Karim Benzema pour la saison 2023-24... Dans l'attente de l'arrivée en 2024 de la pépite brésilienne Endrick.

En conférence de presse après le derby, Carlo Ancelotti a d'ailleurs confirmé qu'Alvaro « fera partie de l'équipe la saison prochaine » de manière plus durable, lui qui oscille aujourd'hui entre la Castilla et l'équipe fanion en fonction des besoins mais qui remplacera durablement Mariano Diaz (en fin de contrat en juin et sur le départ).

Il faut dire que l'option Alvaro est aussi validée en interne par Karim Benzema, lequel e entériné l'identité de sa doublure dans sa story Instagram dans un post sobrement intitulé « présent et futur » au Real Madrid.