Real Madrid : Benzema a largué Cristiano Ronaldo

Sacré meilleur joueur de l’année 2022, Karim Benzema a tout cassé avec le Real Madrid. À 35 ans, le dernier Ballon d’Or continue d’impressionner malgré quelques pépins physiques qui l’ont récemment éloigné des terrains. Habitué à de grandes préparations physiques et à travailler énormément son corps, le buteur du Real Madrid est souvent comparé à son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo sur ce point-là.

Pour son coach personnel il n’y a aucun doute possible, le Français a des capacités physiques hors normes, « Karim s'améliore de jour en jour. Il est à la maison, sans rien avoir à faire, et il descend à la salle de sport pour s'entraîner. La mentalité du Français consiste à s'améliorer tous les jours. Même Cristiano ne supporterait pas l'entraînement que fait Benzema », a-t-il confié à Radio Marca.

