Real Madrid : Benzema a recadré Vinicius avant Majorque

Alors que le Real Madrid affronte ce dimanche (14h) Majorque, dans le cadre de la 20e journée de Liga, Karim Benzema aurait recadré Vinicius Junior cette semaine à l'entraînement, si l'on en croit les informations du site madrilène Defensa Central.

Les conseils de Benzema à Vinicius

L’attaquant français, qui ne jouera pas ce dimanche contre les Bermellones en raison d'une blessure à la cuisse droite, aurait pris l'ailier gauche brésilien à part pour lui demander de ne pas répondre aux provocations qu'il subit et donc de sortir de son match. Et pour cause, depuis son arrivée en Espagne à l'été 2018, l'ancien joueur de Flamengo est souvent la cible de ses adversaires, qui n'hésitent pas à le tacler violemment.

Fabien Chorlet

Rédacteur