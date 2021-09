Real Madrid : Benzema a trouvé pire que Messi au FC Barcelone

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

On n’arrête plus Karim Benzema (34 ans). Auteur d’un début de saison spectaculaire au Real Madrid et en équipe de France, l’attaquant tricolore a toutefois connu un petit coup d’arrêt samedi contre Villarreal.

Benzema, qui a joué toute la rencontre en pointe, n’a pas réussi à percer le coffre-fort installé par un certain Unai Emery (0-0). Ce petit coup de frein n’empêche pas la Casa Blanca de pointer en tête du classement avec un point d’avance sur la Real Sociedad et cinq sur le... FC Barcelone !

« Fati est capable de détrôner Benzema »

Avec un match en retard, les hommes de Ronald Koeman reviennent fort après leur succès spectaculaire hier face à Levante (3-0). Ansu Fati (18 ans) a été le grand bonhomme de cette victoire éclatante. Entré dans le money time, le jeune héritier de Lionel Messi n’a mis que dix petites minutes pour retrouver le chemin des filets !

« Ansu Fati est capable de détrôner Karim Benzema », a réagi Lobo Carrasco dans l’émission El Chiringuito hier soir. L’ancien joueur du Barça a rappelé que ce même Fati avait été élu par Messi en personne pour assurer son héritage au sein du club catalan. Son retour au premier plan peut donc forcément inquiéter la star du Real Madrid.