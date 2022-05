Real Madrid : Benzema a un nouveau rival pour le Ballon d'Or !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Dans la presse de ce matin, il est beaucoup question du Ballon d'Or puisque la finale de la Champions League d'hier opposait trois des principaux candidats. La victoire merengue conforte Karim Benzema dans sa pole position, Sadio Mané et Mohamed Salah n'ayant pas réussi à faire la différence malgré de multiples tentatives. Mais un nouveau postulant a émergé de la nuit dyonisienne en la personne de Thibaud Courtois. Car si Liverpool n'a pas trouvé la faille hier, c'est uniquement grâce aux prouesses du gardien belge, décisif à cinq reprises.

Du reste, Courtois aura été fondamental dans les sacres du Real Madrid en Liga et surtout en C1 cette saison. Face au PSG, à Chelsea ou à City, c'est lui qui a évité de lourdes défaites ou sauvé les meubles à des moments critiques. On se souvient notamment de son festival au Parc, où le score n'aurait jamais été de 0-1 sans lui, ou encore contre les Sky Blues au retour, lorsque ces derniers menaient aussi 1-0. Les buts parlent toujours plus que les arrêts dans une élection du Ballon d'Or mais, cette saison, Courtois méritaient assurément un couronnement.

Pour résumer Désormais grand favori dans la course au Ballon d'Or 2022, Karim Benzema a vu un nouveau prétendant émerger dans ses propres rangs puisque Thibaud Courtois a été fondamental dans le sacre du Real Madrid en Champions League cette saison.

Raphaël Nouet

Rédacteur