Real Madrid : Benzema adoubé par les anciens bleus des merengues

Karim Benzema est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du Real Madrid. Le buteur français, au club depuis 2009 s’est imposé comme un titulaire indiscutable au fur et à mesure que les années passent. À 34 ans, il réalise la meilleure saison de sa carrière sous les ordres de Carlo Ancelotti et porte à lui seul son équipe en Ligue des Champions. Des prestations qui lui valent les éloges d’anciens joueurs français ayant évolué au Real Madrid.

À l’occasion d’un reportage, réalisé par Téléfoot, Raphael Varane et Zinedine Zidane se sont notamment exprimé sur le buteur merengue. L’ancien défenseur évoque un bonheur qui se ressent sur le terrain : « Je pense qu'il est épanoui, il se sent très à l'aise dans son club. Il est heureux et ça se ressent sur le terrain ».

Un joueur extraordinaire

Pour le ballon d’or 1998, Karim Benzema est un joueur qui l’a extrêmement impressionné au cours de ses années à la tête des merengues : « J'ai un faible pour Karim, pour ce qu'il a fait... parce que là, il est extraordinaire. J'ai eu le grand honneur de pouvoir l'entraîner et de le voir, et pas seulement en match… parce que oui il était fantastique, merveilleux... Mais je le voyais à l'entraînement et ce qu'il y faisait était incroyable. »

Pour résumer Karim Benzema est dans une forme étincelante avec le Real Madrid cette saison. D’anciens bleus, ayant joué pour le club merengue, lui témoignent leur admiration. Raphael Varane et Zinedine Zidane s’expriment l'ancien lyonnais.

Adam Duarte

Rédacteur